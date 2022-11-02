СОЧИ, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза, что дал указания Минобороны РФ возобновить участие в "зерновой сделке". Путин выразил готовность предоставить зерно беднейшим странам как гумпомощь

"Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены", — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, данные о том, что украинские заверения о неиспользовании гуманитарных коридоров в Черном море в военных целях получены по линии Минобороны РФ.

"Посредником в прояснении этой ситуации выступили наша турецкие партнеры, и по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", — сказал он.

Путин напомнил, что ранее Киев использовал эти коридоры для ударов по Черноморскому флоту.

"Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту, Россия в этой связи, нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях. Мы потребовали от украинской стороны заверения и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей", — пояснил он. Путин отметил особое значение консолидации общества при внешнем давлении

Президент Турции Эрдоган ранее сообщил, что после переговоров с Путиным и переговоров министров обороны Турции и России достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.