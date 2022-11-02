МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Реальные зарплаты в России в августе 2022 года замедлили снижение до 1,2% в годовом выражении после 3,2% в июле, свидетельствуют данные Росстата. В России с 25 по 31 октября зафиксирована недельная инфляция

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. Снижение заработных плат в реальном выражении фиксируется пятый месяц подряд, в апреле текущего года они снизились на 7,2%, в мае — на 6,1%, в июне и июле — на 3,2%, в августе — на 1,2%.

За январь-август реальные заработные платы уменьшились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в августе по сравнению с июлем — снизились на 3,4%.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2022 года составила 59,9 тысячи рублей и по сравнению c соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,9%. В январе-августе зарплаты в номинальном выражении выросли на 12,7% год к году.

Базовый вариант прогноза Минэкономразвития предполагает, что реальные заработные платы в России в текущем году снизятся на 2%, в 2023-2025 годах прогнозируется их рост — на 2,6%, 2,9% и 2,8% соответственно.

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ

Реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2022 года усилили спад до 3,4% в годовом выражении с 0,8% во втором квартале, по итогам девяти месяцев снизились на 1,7%, следует из доклада Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в третьем квартале 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 3,4%, в январе-сентябре 2022 года по сравнению с январем-сентябрем 2021 года — на 1,7%", — говорится в документе.

Росстат в 2019 году отказался от публикации ежемесячных данных о денежных доходах населения и теперь публикует их ежеквартально.

В прошлом году реальные располагаемые доходы россиян выросли на 3%. В первом квартале текущего года они снизились на 1,2%, во втором — на 0,8%.

В соответствии с официальным прогнозом Минэкономразвития, снижение реальных располагаемых доходов в текущем году составит 2,2%. В 2023 году их рост ожидается на уровне 1,6%, в 2024 и 2025 годах — на 2,8% и 2,5%.