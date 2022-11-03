МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минтруд разработал и направил на согласование экспертам рабочую версию законопроекта "О занятости населения", пишет РБК со ссылкой на несколько источников, знакомых с текстом документа. Голикова рассказала о ситуации на российском рынке труда

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года и будет отвечать современным условиям рынка труда.

В ведомстве рассчитывают, что на общественное обсуждение документ будет вынесен до конца 2022 года.

Согласно законопроекту, будут, в частности, внесены изменения в правилах предоставления и расчета пособий по безработице. Главным документом при оказании помощи гражданам в трудоустройстве станет индивидуальный план содействия занятости, который формирует служба занятости по итогам профилирования. Его формирование будет основанием для начисления пособия по безработице, а неисполнение гражданином мероприятий плана — поводом для прекращения выплат.

Также законопроект даст право индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым быть зарегистрированными в службах занятости и получать пособие при условии, что ИП ликвидирован, а статус самозанятого прекращен.

Предполагается также создание реестра работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально.

Кроме того, законопроект Минтруда закрепляет правовой статус самозанятых, дает им определение. Более масштабные нововведения планируются в контексте регулирования платформенной занятости, то есть взаимоотношений самозанятых и ИП с компаниями типа "Яндекса" или "Сбера". По предложению Минтруда оператор платформы получит право устанавливать максимальное количество часов, которое платформенный занятый может отработать в день, и осуществлять функции налогового агента по уплате налогов с доходов занятого.