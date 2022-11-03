КАИР, 3 ноя — ПРАЙМ. "Зерновой коридор" нормализовал свою работу, сообщил в четверг глава минобороны Турции Хулуси Акар телеканалу Haberturk. Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию вокруг "зернового коридора"

"Движение судов по "зерновому коридору" полностью нормализовалось. Его функционирование продолжается, это вопрос гуманитарного характера", — сказал он.

Акар добавил, что в ходе переговоров с министром обороны РФ Сергеем Шойгу передал ему гарантии от украинской стороны о неиспользовании коридора в военных целях.

По его словам, из Украины в рамках сделки вывезено более 10 миллионов тонн зерна.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.