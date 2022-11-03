СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Турция усилила свою активность в вопросе продления "зерновой сделки", заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар. Шесть судов с зерном отплыли из украинских портов

"Сейчас мы активизируем наши усилия в рамках, определенных нашим президентом, по продлению зерновой инициативы, срок которой истекает 19 ноября", — привела слова министра его пресс-служба.

По мнению Акара, зерновая инициатива — хороший пример не только отгрузки зерна, но и того, что стороны могут решить некоторые проблемы путем переговоров. Он выразил надежду, что эта модель поспособствует тому, что в "ближайшие дни был открыт путь к прекращению огня и миру, и чтобы этот конфликт между двумя странами, которые являются нашими соседями по Черному морю, завершился мирными путями".

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.