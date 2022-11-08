МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Розничные продажи в 19 странах еврозоны в сентябре в месячном выражении выросли на 0,4% после снижения на 0,3% в августе, в годовом — снизились на 1,3% после падения на 2%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. В ЕК выразили надежду, что инфляция в еврозоне пойдет на снижение

Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует во вторник, 8 ноября, в 13.00 мск.

В августе больше всего продажи в годовом выражении выросли в Словении (+31,8%), Польше (+8%) и на Кипре (+5,1%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (-6%), Нидерландах (-5,8%) и Финляндии (-4,7%).