Аналитики ждут роста розничных продаж в еврозоне в сентябре
DailyFХ: аналитики ждут роста розничных продаж в еврозоне в сентябре на 0,4 процента
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Розничные продажи в 19 странах еврозоны в сентябре в месячном выражении выросли на 0,4% после снижения на 0,3% в августе, в годовом — снизились на 1,3% после падения на 2%, полагают опрошенные агентством DailyFХ аналитики.
Официальные данные европейское статистическое агентство Евростат опубликует во вторник, 8 ноября, в 13.00 мск.
В августе больше всего продажи в годовом выражении выросли в Словении (+31,8%), Польше (+8%) и на Кипре (+5,1%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (-6%), Нидерландах (-5,8%) и Финляндии (-4,7%).