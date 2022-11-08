КАРАКАС, 8 ноя — ПРАЙМ. Капиталистические государства виновны в мировом климатическом кризисе, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Лавров оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии

"Венесуэльский народ должен платить за последствия дисбаланса, вызванного основными капиталистическими экономиками мира, которые загрязнили и продолжают загрязнять планету во благо немногих", — заявил он он на саммите COP27.

Венесуэльский лидер призвал защитить регион Амазонии. По его словам, это ответственность всей Южной Америки.