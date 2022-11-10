МЕХИКО, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после 27-й конференции ООН по климату COP27 выразил уверенность, что страна сможет стать крупным экспортером продовольствия. Капитализм спровоцировал мировой климатический кризис, заявил Мадуро

"Выслушав различные мнения на COP27, мы ставим перед собой серьезную задачу — превратить Венесуэлу в эпицентр производства здоровой пищи для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира. Я уверен, что мы добьемся этого!" — написал политик в своем блоге в Twitter.

В разговоре с журналистами на борту самолета, который также опубликован в его блоге, политик пояснил, что изменение климата ухудшает условия для сельского хозяйства, в то время как Венесуэла располагает десятками миллионов гектаров плодородных земель.

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс по итогам поездки в Венесуэлу в августе сообщал, что План гуманитарного реагирования на 2022–2023 годы требует около 795 миллионов долларов США для помощи 5 миллионам венесуэльцев из уязвимых групп в вопросах здравоохранения, продовольственной безопасности, питания и базовых услуг. При этом, по его словам, Венесуэла не просто имеет уникальную возможность найти решения своих собственных проблем, но в контексте глобального энергетического и продовольственного кризиса способна внести свой вклад в решение глобальных вызовов.

Всемирный банк в октябрьском отчете о продовольственной безопасности сообщил, что Венесуэла находится на третьем месте в мире по росту цен на продукты питания, который за 12 месяцев составил 109%.

Конференция COP27 проходит на египетском курорте Шарм-эш-Шейх с 6 по 18 ноября, в ней участвуют более 44 тысяч человек. Главными темами саммита на данный момент стали недостаточные меры по реализации Парижского соглашения и усилия по сбору финансирования для беднейших стран, понесших наибольший ущерб от климатических изменений.