Президент Венесуэлы Мадуро: стоит задача сделать страну крупным экспортером продовольствия
МЕХИКО, 10 ноя — ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро после 27-й конференции ООН по климату COP27 выразил уверенность, что страна сможет стать крупным экспортером продовольствия.
"Выслушав различные мнения на COP27, мы ставим перед собой серьезную задачу — превратить Венесуэлу в эпицентр производства здоровой пищи для Латинской Америки, Карибского бассейна и всего мира. Я уверен, что мы добьемся этого!" — написал политик в своем блоге в Twitter.
В разговоре с журналистами на борту самолета, который также опубликован в его блоге, политик пояснил, что изменение климата ухудшает условия для сельского хозяйства, в то время как Венесуэла располагает десятками миллионов гектаров плодородных земель.
Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс по итогам поездки в Венесуэлу в августе сообщал, что План гуманитарного реагирования на 2022–2023 годы требует около 795 миллионов долларов США для помощи 5 миллионам венесуэльцев из уязвимых групп в вопросах здравоохранения, продовольственной безопасности, питания и базовых услуг. При этом, по его словам, Венесуэла не просто имеет уникальную возможность найти решения своих собственных проблем, но в контексте глобального энергетического и продовольственного кризиса способна внести свой вклад в решение глобальных вызовов.
Всемирный банк в октябрьском отчете о продовольственной безопасности сообщил, что Венесуэла находится на третьем месте в мире по росту цен на продукты питания, который за 12 месяцев составил 109%.
Конференция COP27 проходит на египетском курорте Шарм-эш-Шейх с 6 по 18 ноября, в ней участвуют более 44 тысяч человек. Главными темами саммита на данный момент стали недостаточные меры по реализации Парижского соглашения и усилия по сбору финансирования для беднейших стран, понесших наибольший ущерб от климатических изменений.
https://1prime.ru/state_regulation/20221110/838768149.html