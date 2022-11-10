МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Россия на саммите "Большой двадцатки" намерена подтвердить готовность продолжать поставки продовольствия и энергоресурсов в другие страны, сообщила пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Индонезия завершила подготовку к саммиту G20

"Россия подтвердит готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки на коммерческой и гуманитарной основах, отвергая, однако, любые попытки ценового и иного внешнего давления. Планируется озвучить целый ряд конкретных инициатив на этот счет, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений", — заявила официальный представитель ведомства.

Захарова вновь подчеркнула важность демонополизации глобальной экономической архитектуры, а также формирования независимых от политической турбулентности логистических маршрутов, технологических кластеров и платежных систем.