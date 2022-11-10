Профицит текущего счета платежного баланса России вырос в январе-октябре
Профицит текущего счета платежного баланса России вырос до 215,4 миллиарда долларов
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составило 215,4 миллиарда долларов, увеличившись более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2022 года продолжил укрепляться и составил 215,4 миллиарда долларов США, что более чем в 2 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года", — говорится в сообщении.