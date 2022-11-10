МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-октябре составило 215,4 миллиарда долларов, увеличившись более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Профицит внешней торговли России товарами услугами вырос за десять месяцев

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-октябре 2022 года продолжил укрепляться и составил 215,4 миллиарда долларов США, что более чем в 2 раза выше показателя соответствующего периода 2021 года", — говорится в сообщении.