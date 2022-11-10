МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 ноября, увеличилось на 7 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 225 тысяч, сообщило министерство труда страны. Путин оценил текущий уровень безработицы в России

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя лишь до 220 тысяч. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 218 тысяч с 217 тысяч.

Теперь среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось на 0,25 тысячи — до 218,75 тысячи с пересмотренного уровня предшествовавшей недели в 219 тысяч.

А общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 октября, выросло на 6 тысяч с показателя предшествовавшей недели — до 1,493 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.