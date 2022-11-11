МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам октября, согласно финальной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% с 10% месяцем ранее, как и показала предварительная оценка, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Розничную торговлю Германии ждет невеселое Рождество

Соответствующий релиз Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) опубликует в пятницу, 11 ноября, в 10.00 мск.

В то же время Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует предварительную оценку роста ВВП страны за третий квартал. Аналитики ждут, что экономика страны за июль-сентябрь выросла на 2,1% в годовом выражении после роста на 4,4% во втором квартале.

Также в 10.00 мск ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Ожидается, что в сентябре промпроизводство страны сократилось на 0,2% в месячном выражении и на 4,3% — в годовом.

В 18.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в ноябре снизился до 59,5 пункта с 59,9 пункта в октябре.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 4 ноября, их число увеличилось на три — до 613 агрегатов.