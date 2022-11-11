МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В США опасаются, что некоторые европейские страны из-за недовольства населения на фоне ухудшения экономической ситуации откажутся от поддержки санкций против России, сообщила газета Politico со ссылкой на внутренние отчеты администрации США. В Швейцарии хотят провести референдум о неприсоединении к санкциям

"Американские чиновники все больше озабочены тем, чтобы их союзники поддерживали подход Вашингтона по противодействию России, поскольку экономическое давление в Европе растет", — отметило издание.

По данным издания, американские чиновники, находящиеся в Европе, предупреждают коллег в Вашингтоне, что государства, чье население поддерживает Россию, все сильнее негодуют по поводу санкций и винят Вашингтон в росте цен. Такие настроения, согласно распространенным в последнее время в администрации США внутренним отчетам, могут оказать давление на европейских лидеров и заставить их отказаться от поддержки санкций.

Два американских чиновников заявили газете, что такие опасения вызвали шквал звонков между высокопоставленными должностными лицами США для обсуждения того, как сохранить поддержку европейских лидеров стратегии США. Как пишет издание, Вашингтон все больше верит, что последовательная и единая кампания обмена сообщениями с Европой имеет решающее значение для успеха на Украине и что любое ослабление поддержки Киева может дать России рычаги влияния как на поле боя, так и за его пределами. Набиуллина: не следует преуменьшать влияние санкций на российскую экономику

"Единственное, что меня действительно беспокоит, — это раскол между США и Европой из-за того, что США имеют более выгодную позицию в плане энергии, потому что мы являемся крупным производителем", — приводит издание слова бывшей сотрудницы Совета национальной безопасности США Фионы Хилл.

По словам одного из американских чиновников, "ситуация пока стабильная", но в то же время "шаткая". При этом другие чиновники уверены в том, что поддержка Европы и других союзников сохранится.