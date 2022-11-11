МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Возможные послабления антироссийских санкций со стороны США продолжат носить локальный характер для решения определенных проблем, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. Песков заявил, что санкции "вносят турбулентность" в европейскую экономику

США продлили Это следует из опубликованной лицензии американского минфина. В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали, а также связанные с ними организации и ЦБ РФ.

"Прямые поставки российских энергоресурсов до сих пор оказываются самыми выгодными. Этот факт лежит в основе продления разрешения. Но о дальнейшем смягчении санкционной политики говорить преждевременно. Скорее всего, мы будем наблюдать лишь подобные локальные послабления в целях решения конкретной проблемы", — сказала эксперт.

Ранее Вашингтон продлил разрешение на все операции по энергоносителям с крупнейшими российскими банками, включая ВЭБ, банк "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, российский регулятор, и Центральным банком до 15 мая 2023 года.

США таким образом рассматривают варианты для контроля высоких показателей инфляции, добавила Скрыль.

По ее словам, до начала санкционной политики Запада Россия занимала стабильное место в глобальных торговых отношениях благодаря конкурентоспособности своего сырьевого экспорта. Дешевое сырье, подчеркнула эксперт, необходимо странам, особенно в период кризиса. Скрыль указала, что США израсходовали уже 2/3 своих стратегических запасов нефти, что приведет к нехватке ресурса и росту его цен на рынке.