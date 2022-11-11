МИНСК, 11 ноя — ПРАЙМ. По итогам трех кварталов 2022 года в реальный сектор экономики Белоруссии поступило иностранных инвестиций на сумму 5,3 миллиарда долларов, главным инвестором остается Россия, сообщил в пятницу Национальный статистический комитет республики. Белоруссия и Китай проведут переговоры о технико-экономической помощи

"За январь-сентябрь 2022 года в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили 5,3 миллиарда долларов США инвестиций. Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (50,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (17,7%), Нидерландов (5,2%) и Украины (4%)", — сообщается на сайте белорусского ведомства.

Поступление прямых иностранных инвестиций составило 4,6 миллиарда долларов, или 87,4% от всех поступивших иностранных инвестиций.

При этом за тот же период организациями Белоруссии направлено за рубеж инвестиций на сумму 4,2 миллиарда долларов. Значительные объемы инвестиций были направлены субъектам хозяйствования РФ (85,2% от всех направленных инвестиций), Ирландии (2,6%) и Украины (2,2%). На долю прямых инвестиций приходилось 90,4% всех белорусских инвестиций за рубеж.