МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в Белоруссии в октябре снизились на 1% по сравнению с сентябрем, а инфляция в годовом исчислении составила 15,2%, сообщил в пятницу Национальный статкомитет страны. Цифровой рубль не разгонит инфляцию, считают в Банке России

По данным официальной статистики, инфляция в Белоруссии в сентябре в годовом исчислении составила 17,4%, по итогам августа — 17,9% и 18,1% — по итогам июля. В начале ноября заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли страны Андрей Картун сообщил, что в Белоруссии в октябре после временного моратория на повышение цен и введения новой системы их госрегулирования зафиксирована дефляция.

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года составил 99%, с декабрем 2021 года – 113,6%", — говорится в сообщении статкомитета.

В октябре 2022 года потребительские цены выросли на 15,2% по сравнению с октябрем 2021 года.

Согласно сообщению, продовольственные товары за октябрь подешевели на 0,6%, с начала года – подорожали на 13,7%, по сравнению с октябрем 2021 года – на 15,9%, цены на непродовольственные товары в октябре снизились по сравнению с сентябрем на 1,6%, по сравнению с декабрем выросли на 16,8% и на 17,7% — по сравнению с октябрем 2021 года. Цены на услуги за октябрь снизились на 0,8%, с начала года выросли на 9,3%, за год – на 10,6%.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством, посвященное ценовой ситуации в республике, где раскритиковал рост цен на товары и распорядился с 6 октября ввести запрет на их повышение в стране. Позже он подписал соответствующую директиву. По информации агентства Белта, на совещании у президента правительство оценило прогнозный рост потребительских цен по итогам года в размере 19%, хотя изначально в текущем году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.

Перед правительством Лукашенко была поставлена задача до 20 октября на основе предложений специальной рабочей группы утвердить и ввести в действие систему регулирования цен. До этой даты было решено ввести мораторий на повышение цен и тарифов на внутреннем рынке, а госорганы получили право закрывать объекты и прекращать действие лицензии нарушителей моратория. В стране также было объявлено о масштабном мониторинге цен, возбуждены десятки уголовных дел за нарушения законодательства, приведшие к необоснованному росту цен.

Правительство Белоруссии 19 октября подписало постановление о новой системе регулирования цен, которое распространяется на товары всей потребительской корзины — как белорусские, так и импортные. Позже в постановление были внесены некоторые корректировки.