МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России опровергло информацию о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова на Бали, сообщила официальный представители МИД Мария Захарова. "А почему не с Земли?": в СФ ответили на идею Киева исключить Россию из G20

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован", — отметила дипломат в мессенджере Telegram.

По словам Захаровой, это сообщение — высший пилотаж фейков.

Пресс-секретарь МИД России также опубликовала видео, на котором Лавров в отеле готовится к предстоящим мероприятиям в рамках саммита G20.