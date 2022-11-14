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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221114/838812941.html
Захарова назвала информацию о госпитализации Лаврова на Бали фейком
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Министерство иностранных дел России опровергло информацию о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова на Бали, сообщила официальный представители МИД Мария Захарова. "Мы тут с... ПРАЙМ, 14.11.2022
экономика, новости, сергей лавров, мария захарова, фейк-ньюс
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел России опровергло информацию о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова на Бали, сообщила официальный представители МИД Мария Захарова.
"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован", — отметила дипломат в мессенджере Telegram.
По словам Захаровой, это сообщение — высший пилотаж фейков.
Пресс-секретарь МИД России также опубликовала видео, на котором Лавров в отеле готовится к предстоящим мероприятиям в рамках саммита G20.