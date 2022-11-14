МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку следует продолжить повышение процентных ставок, однако оно не должно быть слишком быстрым, чтобы не усугублять спад в экономике еврозоны. Такое мнение в понедельник высказали два руководителя ЕЦБ, причем один из них привел аргументы в пользу того, чтобы в скором времени замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики. Представитель ЕЦБ заявил о необходимости продолжения повышения ставок

ЕЦБ с июля повысил ставки в целом на 200 базисных пунктов, что соответствует рекордно высоким темпам ужесточения политики. Рыночные котировки говорят о том, что регулятор преодолел лишь чуть более половины пути, и в декабре повысит ставки на 50 или 75 базисных пунктов.

Фабио Панетта, член управляющего совета ЕЦБ, заявил, что избыточное повышение ставок может сделать экономический спад более глубоким, поскольку ужесточение политики и так уже будет до 2024 года вносить отрицательный вклад в годовой рост ВВП в размере более одного процентного пункта.

"Если мы будем сжимать спрос чрезмерно и продолжительное время, мы столкнемся с риском постоянного отставания производства от тренда", — сказал он.

"Это подтверждает мысль о том, что пока инфляционные ожидания стабильны, денежно-кредитная политика должна служить целям коррекции, но не избыточно, — добавил Панетта. — Неопределенность вокруг динамики предложения и спроса требует от нас осмотрительности по отношению к тому, как далеко должны зайти изменения (политики)".

Пока представители ЕЦБ утверждают, что инфляционные ожидания по большей части "укоренились" вблизи целевого уровня центрального банка, составляющего 2,0%, долгосрочный рыночный индикатор составляет 2,36%. Тем временем последний прогноз Еврокомиссии предполагает, что в 2024 году инфляция в еврозоне составит 2,6%, и сигнализирует о наличии повышательных рисков для темпов роста цен.Управляющий центрального банка Кипра Константинос Геродоту выступил с заявлением о необходимости замедления темпов повышения ставок в скором времени.

"По мере приближения к нейтральному диапазону ставок может потребоваться изменение темпов повышения ставок, которое позволит убедиться в эффективности влияния денежно-кредитной политики на реальную экономику", — сказал он.

По мнению экономистов, нейтральный уровень ставок, при котором они не стимулируют, но и не замедляют экономический рост, находится между 1,5% и 2,0%, и ставка ЕЦБ по депозитам уже находится у нижней границы этого диапазона.

Уступая сторонникам ужесточения политики Панетта сообщил, что ставки могут достичь такого уровня, при котором они будут ограничивать экономический рост, однако это потребует серьезных оснований.

"Осмотрительность не означает, что мы исключаем возможность перехода от сворачивания стимулирующих мер к сдерживанию спроса, — сказал он. — Тем не менее, в отсутствие явных вторичных эффектов (ужесточения политики) нам потребуются убедительные доказательства того, что текущие потрясения с высокой вероятностью продолжат оказывать более сильное негативное влияние на предложение, а не на спрос".