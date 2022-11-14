МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, которая позволит кабмину в 2023 году не возвращать субординированный заем, ранее предоставленный ВТБ за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Костин спрогнозировал убытки ВТБ по итогу года

Поправка предусматривает "право правительства не изымать ранее предоставленный за счет средств ФНБ субординированный займ ВТБ (публичному акционерному обществу) в случае, если по итогам года у него будет даже вопрос не в отрицательном финансовом результате, а в нормативе достаточности", сообщила на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина Ирина Окладникова. "То есть мы ищем способы, чтобы даже по истечении срока, если это будет болезненно для государственной компании, не изымать средства, а заменять их или пролонгировать", — добавила она.

Правительство хочет такие полномочия иметь, но "не обязательно мы ими воспользуемся", добавила она. А отвечая на вопросы депутатов, замминистра напомнила, что это был субординированный заем, который размещался на депозит в ВТБ и учитывался в его капитале. Причем, по ее словам, "он не просто размещался как депозит, он направлялся на реализацию инфраструктурных проектов".

"Просто как через ВЭБ мы это делаем в стандарте, в данном случае было через ВТБ. Но дело в том, что, если мы начнем изымать субординированный депозит, мы пропорционально должны будем уменьшить капитал, потому что он остался в капитале", — подчеркнула Окладникова.

Согласно поправке, в 2023 году правительство РФ "вправе определять иные случаи, чем предусмотрены частями четвертой и шестой статьи 25.1 закона "О банках и банковской деятельности" для осуществления мены требований Федерального казначейства по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в Банке ВТБ … в сумме 100 миллиардов рублей в целях финансирования Банком ВТБ … самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством, на обыкновенные акции Банка ВТБ".