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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221114/838819519.html
США ввели санкции против связанных с Россией самолетов
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Вашингтон ввел ограничения против связанных с Россией физических, юридических лиц, а также воздушных судов, сообщили в Министерстве финансов США. Из опубликованных ведомством... ПРАЙМ, 14.11.2022
экономика, новости, россия, сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон ввел ограничения против связанных с Россией физических, юридических лиц, а также воздушных судов, сообщили в Министерстве финансов США.
Из опубликованных ведомством документов следует, что под санкции попали 14 физлиц, включая родственников сенатора Сулеймана Керимова — Саида, Амину, Фирузу и Гульнару Керимовых.
Ограничения также ввели против восьми воздушных судов и 28 организаций, которые зарегистрированы в Швейцарии, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Виргинских островах и Люксембурге.