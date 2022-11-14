МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон ввел ограничения против связанных с Россией физических, юридических лиц, а также воздушных судов, сообщили в Министерстве финансов США. Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил Песков

Из опубликованных ведомством документов следует, что под санкции попали 14 физлиц, включая родственников сенатора Сулеймана Керимова — Саида, Амину, Фирузу и Гульнару Керимовых.

Ограничения также ввели против восьми воздушных судов и 28 организаций, которые зарегистрированы в Швейцарии, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Виргинских островах и Люксембурге.