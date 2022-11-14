МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает в ноябре и декабре получить от зарубежных партнеров 7,8 миллиарда долларов США.

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"В ноябре ожидаются поступления около 4,8 миллиарда долларов, внешнее финансирование на декабрь — около 3 миллиардов долларов", — приводит слова Марченко издание "Укринформ".

По его словам, если бы речь шла о таком уровне финансирования в сентябре и октябре, то ситуация развивалась бы достаточно позитивней, однако, сейчас ситуация "несколько сложнее", поскольку в ноябре и декабре расходы самые высокие. Он отметил, что правительство Украины ищет "все возможности", чтобы безболезненно пройти ноябрь и декабрь, и провести все необходимые расходы.

Ранее Марченко сообщал, что в 2023 году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов.