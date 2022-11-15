СМИ: Сунак назвал главную угрозу для экономической безопасности Британии
Times: Сунак назвал Китай самой большой угрозой для экономической безопасности Британии
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Китай представляет собой значительную угрозу для экономической безопасности Великобритании, заявил премьер-министр страны Риши Сунак.
"Я честно выражаю свое мнение о Китае. Я думаю, что Китай однозначно представляет системную угрозу… скажем так, системный вызов нашим ценностям, нашим интересам. Несомненно, (Китай) представляет самую большую государственную угрозу для нашей экономической безопасности", — сказал он на саммите "Большой двадцатки". Слова главы британского кабмина приводит газета Times.
По словам Сунака, страны Запада солидарны с мнением Лондона, что Пекин — "системный вызов" западным ценностям и интересам.
При этом, решение глобальных проблем без участия Китая не представляется возможным, добавил британский премьер.