ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращении с принадлежащего Индонезии острова Бали, где проходил саммит "Большой двадцатки". Москва и Киев обсуждают экспорт аммиака через территорию Украины

Турецкий лидер выразил надежду на продление "зерновой сделки" на год и заявил, что верит в это.

"Я рассчитываю на продление этой работы. Наши переговоры постоянно продолжаются, и я верю, что они будут продолжаться до сих пор, нет никаких проблем", — сказал он в ходе пресс-конференции на Бали.

По словам Эрдогана, по возвращении с Бали он намерен обсудить ситуацию с Путиным по телефону.

Россия объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины 30 октября после устроенной киевскими властями атаки на корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда в акватории Севастополя. Позднее Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет участие в "продуктовой сделке". Как заявили в Кремле, информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гуманитарные коридоры по "зерновой сделке" в военных целях, получена по линии Минобороны РФ.

Эрдоган также заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным поставки российских удобрений и аммиака. Лавров назвал объем экспорта российского зерна в Африку и Азию

"Про зерно я сказал, объем вывезенного (из украинских портов) превысил 10 миллионов тонн. Тут важны, конечно, и удобрения, и аммиак. В этом отношении ведется работа. Как только вернусь, мы переговорим с уважаемым Путиным, обсудим транспортировку российского удобрения и аммиака. Рассчитываем на продление работы (зерновой сделки) минимум на год", — сообщил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции добавил, что "проявляет уважение и верит" позиции России в вопросе инцидента с падением ракеты на территории Польши. Эрдоган заявил, что находится в позиции, когда уважает сделанное российское стороной заявление.

"Россия заявила, что инцидент никак не связан с ними. Это для нас очень важно. Необходимо детальное расследование. (Президент США Джо) Байден также заявил, что ракеты — не российского производства", — пояснил он.