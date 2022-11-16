Годовая инфляция в Британии ускорилась до рекордных с 1981 года 11,1 процента в октябре
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.
За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную — в 1,7%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.
В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.
https://1prime.ru/state_regulation/20221116/838838538.html