МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Биржи США растут после выхода данных о промышленной инфляции в стране

Значение стало максимальным за последний 41 год, после того как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%.

За октябрь потребительские цены в Британии выросли на 2% после роста на 0,5% в сентябре.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10,7%, месячную — в 1,7%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 9,6% после 8,8% месяцем ранее. За октябрь цены по этому индексу выросли на 1,6% после 0,9% в сентябре.

В целом рост цен на продукты питания внес значительный вклад в ускорении инфляции, а цены на транспорт (в основном моторное топливо и цены на подержанные автомобили) внесли сдерживающие влияние на общий показатель.