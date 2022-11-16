МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее предельные размеры обеспечения государственных контрактов на проектирование и строительство бюджетных объектов. ФАС раскрыла сговор при строительстве железнодорожной инфраструктуры

"Теперь предельный размер обеспечения контрактов не может превышать 20% от цены контракта, если она составляла менее 1 миллиарда рублей, и 15% – для контрактов стоимостью более 1 миллиарда. Для расчета обеспечения из цены контракта должна вычитаться сумма аванса, выдаваемого застройщику", — сказано в сообщении на сайте кабмина.

Согласно действующему законодательству, сумма обеспечения может варьироваться от 0,5 до 30% от цены контракта. Однако заказчики, как правило, устанавливали максимальный размер обеспечения, что негативно сказывалось на финансовой устойчивости компаний-подрядчиков, отмечается в сообщении.

В кабмине также напомнили, что обеспечение исполнения госконтракта – банковская гарантия, которую компания-подрядчик должна предоставить заказчику. Если подрядчик нарушил свои обязательства, то банковская гарантия исполняется, а средства перечисляются заказчику. Таким образом, снижение предельного размера обеспечения контрактов должно улучшить финансовое состояние предприятий в стройотрасли, сократив нагрузку на них.