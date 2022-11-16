ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород станут пилотными площадками, где апробируется система долгосрочных планов развития городских агломераций, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Объединенные офисы ПФР и ФСС заработали в российских регионах

"Сейчас активная аналитическая работа идет по сбору моделей, предложений, проектов в трех пилотных агломерациях – Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород. Наша стратегическая задача – переход и формирование новой парадигмы пространственного планирования, выход за административные границы муниципалитетов, который, на самом деле, произошел естественным путем", — сказал Вахруков в ходе стратегической сессии форума "Города России 2030".

По его словам, креативная экономика, человеческий капитал, технологическая повестка и наука становятся гораздо более важным ресурсом, чем было принято считать еще несколько месяцев назад. Как подчеркнул замглавы Минэкономразвития РФ, агломерационные процессы в ближайшее время будут только нарастать, и государство может либо наблюдать, как это происходит, адаптируя стратегию и тактику под происходящие изменения, либо максимально способствовать сбалансированному развитию территорий и извлекая для экономики наибольшую эффективность.

"Выбор приоритетов именно исходя из агломерационных интересов и эффектов в целом – та задача, которую в рамках пилотов мы сейчас пытаемся совместно с региональными и муниципальными властями решить. Это пока аналитическая работа, но мы уже смогли зафиксировать в стратегических документах, в частности, в "Стратегии пространственного развития", что у нас приоритетные проекты, отобранные по результатам прогнозирования и планирования в агломерациях, становятся точками поддержки, в том числе приоритетами федеральной поддержки. Это первый шаг к тому, чтобы сделать из теоретической субстантивную работу и фактически привязать решения к выделению денег", — добавил Вахруков.