Замминистра экономразвития Вахруков: три города станут пилотами по развитию агломераций
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород станут пилотными площадками, где апробируется система долгосрочных планов развития городских агломераций, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Сейчас активная аналитическая работа идет по сбору моделей, предложений, проектов в трех пилотных агломерациях – Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород. Наша стратегическая задача – переход и формирование новой парадигмы пространственного планирования, выход за административные границы муниципалитетов, который, на самом деле, произошел естественным путем", — сказал Вахруков в ходе стратегической сессии форума "Города России 2030".
По его словам, креативная экономика, человеческий капитал, технологическая повестка и наука становятся гораздо более важным ресурсом, чем было принято считать еще несколько месяцев назад. Как подчеркнул замглавы Минэкономразвития РФ, агломерационные процессы в ближайшее время будут только нарастать, и государство может либо наблюдать, как это происходит, адаптируя стратегию и тактику под происходящие изменения, либо максимально способствовать сбалансированному развитию территорий и извлекая для экономики наибольшую эффективность.
"Выбор приоритетов именно исходя из агломерационных интересов и эффектов в целом – та задача, которую в рамках пилотов мы сейчас пытаемся совместно с региональными и муниципальными властями решить. Это пока аналитическая работа, но мы уже смогли зафиксировать в стратегических документах, в частности, в "Стратегии пространственного развития", что у нас приоритетные проекты, отобранные по результатам прогнозирования и планирования в агломерациях, становятся точками поддержки, в том числе приоритетами федеральной поддержки. Это первый шаг к тому, чтобы сделать из теоретической субстантивную работу и фактически привязать решения к выделению денег", — добавил Вахруков.
https://1prime.ru/state_regulation/20221116/838840767.html