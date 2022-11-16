МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. США как самая крупная по экономике страна имеет и самый крупный в мире долг, который в 1,4 раза больше ВВП страны, рассказал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов. В Британии оценили расходы на обслуживание госдолга

Ранее в среду бизнесмен Олег Дерипаска сравнил нынешний рынок государственного долга США с российской преддефолтной ситуацией с государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в 1998 году.

"США как самая крупная по экономике страна, конечно, имеет еще и самый крупный в мире долг. Он астрономически большой даже в сравнении с размером ВВП (почти 140%), но есть и более закредитованные по этому показателю страны, например, Сингапур (160%), Греция (190%) или Япония (270%). Примерно такие же долги у Судана, Венесуэлы и Ливана (относительно их ВВП)", — сказал эксперт.

"То есть сам по себе размер вообще ни о чем не говорит: либо стране дают в долг, потому что стабильно отдает, либо потому что набрала ранее, а теперь отдать не может", — продолжил он.

По его словам, главный показатель для оценки риска — возможность обслуживать этот долг. "США тратят 12% бюджета на уплаты процентов по облигационным займам. Россия перед дефолтом платила более половины бюджета. Это совсем разные ситуации", — считает Емельянов.

"Чтобы понять, какая из стран наименее кредитоспособна, достаточно посмотреть на ее кредитные рейтинги. У США он сейчас на одну ступень ниже высшего уровня. Самые низкие в мире рейтинги имеют Замбия, Ливан, Венесуэла, Украина — это на данный момент наиболее проблемные страны в плане долга", — заключил эксперт.