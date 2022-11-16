МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В Болгарии создадут временную комиссию по вопросу дефицита дров и высоких цен на них, соответствующее решение единогласно приняло Народное собрание (парламент) страны. Об этом сообщило Болгарское национальное радио (БНР). Грекам запретили вывозить дрова из страны, пишут СМИ

Главой комиссии станет депутат от партии "Демократическая Болгария" Любен Иванов. Эта фракция критикует текущую ситуацию, при которой "Болгария и Румыния являются единственными странами ЕС, отапливающими дома этим архаическим способом".

Сообщается, что партия "Возрождение" обвинила в дефиците дров "евроатлантическую толпу", которая вводит антироссийские санкции, отметило издание "Сега".

Глава минсельхоза Болгарии Явор Гечев признал определенные трудности, но заверил, что дров на зиму хватит. При этом он предупредил, что на стоимость дров влияет создание ажиотажа.

В августе минсельхоз заявил, что запретит экспорт древесины в связи с дефицитом дров, подорожавших за год в два раза.

Ситуация с отопительными материалами в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.