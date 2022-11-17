БАНГКОК, 17 ноя — ПРАЙМ. Возглавляющий делегацию от России на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) первый вице-премьер Андрей Белоусов прибыл в Бангкок, сообщило агентство РИА Новости. Си Цзиньпин примет участие в саммите АТЭС в Таиланде

В состав делегации также вошли замглавы МИД Александр Панкин, замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, бизнесмен Олег Дерипаска.

Саммит АТЭС в Бангкоке станет первым в очном формате после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. Участники обсудят вопросы постковидного восстановления мировой экономики и торговли, климатические уязвимости и перспективы взаимодействия между членами АТЭС.

В состав АТЭС входит 21 страна и территория Азиатско-Тихоокеанского региона, в которых всего проживает 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП и 48% оборота международной торговли.

АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.

Саммит стран АТЭС пройдет в столице Таиланда Бангкоке 18-19 ноября.