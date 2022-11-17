МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Армяно-российский торговый оборот за девять месяцев 2022 года вырос почти на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,2 миллиарда долларов, следует из слов торгпреда РФ в Армении Анны Донченко. Япония опубликовала статистику по товарообороту с Россией за октябрь

"Товарооборот между Россией и Арменией за девять месяцев 2022 года составил 3,2 миллиарда долларов. Товарооборот у нас неуклонно растет, очень хорошая динамика. Мы за прошлый год говорили, что у нас рекордные цифры — 2,6 миллиарда долларов. Однако в этом году показатель значительно выше", — приводит слова Донченко Sputnik Армения.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), за 9 месяцев 2021 года товарооборот между Россией и Арменией составил порядка 1,8 миллиарда долларов.

По словам Донченко, в этом году увеличился не только импорт, но и экспорт. Она отметила, что "положительный тренд налицо".