МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (Соцфонд) на 2023 год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов. В ГД одобрили ко второму чтению проект бюджета России на 2023-2025 годы

Проект предусматривает, что доходы бюджета фонда в 2023 году составят 13,711 триллиона рублей (9,2% ВВП), расходы – 13,541 триллиона рублей (9% ВВП). Доходы Соцфонда на 2024 год — 14,495 триллиона рублей, на 2025 год – 15,422 триллиона, расходы – 14,304 триллиона и 14,975 триллиона соответственно.

Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается профицит бюджета фонда:

в 2023 году на уровне 170 миллиардов рублей,

в 2024 году – 191 миллиард рублей,

в 2025 году – 447 миллиардов рублей.

При формировании доходной части бюджета Соцфонда учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Планируется вынести указанный проект на заседание Госдумы 22 ноября.