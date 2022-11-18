ТОКИО, 18 ноя — ПРАЙМ. Рост потребительских цен в Японии в октябре впервые за 40 лет составил 3,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство общенациональных дел в пятницу. В Банке Японии подтвердили приверженность мягкой политике

Рост цен на товары за исключением скоропортящихся составил 3,6%. Очевидно, значительную роль сыграл рост цен на энергоносители, так как рост цен на товары за исключением скоропортящихся и за исключением энергоносителей составляет всего 2,5%.

Статистика министерства свидетельствует о нарастающих темпах роста цен. Если в прошлом октябре он составлял всего 0,1%, в марте — 0,8%, а в апреле — уже 2,1%.

Рост цен на продовольствие в целом составил 6,1% (цены на скоропортящиеся продукты выросли на 8,1%, на остальные – на 5,9%).

Лидером роста цен стали счета на свет, отопление и воду – 14,6%. При этом на газ и электричество цены выросли более чем на 20%.