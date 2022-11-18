АЛМА-АТА, 18 ноя — ПРАЙМ. Казахстан готов увеличить поставки редкоземельных металлов в Европу, а также заинтересован в переработке этого сырья в стране и экспорта готовой продукции, заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди. В Казахстане началась модернизация железной дороги в Китай

Как сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, делегация во главе с Тлеуберди в четверг приняла участие в 18-й встрече глав МИД государств Центральной Азии и Европейского Союза. Делегацию ЕС возглавил вице-президент Еврокомиссии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Казахстан готов к наращиванию всестороннего сотрудничества и улучшению взаимосвязанности с европейскими партнерами", — сказал в своем выступлении Тлеуберди.

В этой связи он выступил с предложением к европейской стороне об инициировании новых межрегиональных программ взаимодействия, в том числе в сферах науки, технологий и инноваций.

"Глава МИД также заявил о готовности Казахстана наращивать поставки в Европу редкоземельных металлов, а также предложил взаимодействовать в сфере первичной обработки сырья в Казахстане с целью экспорта готовых продукций, необходимых для высокотехнологических отраслей экономики", — говорится в сообщении МИД.

В ходе встречи делегации обсудили актуальные межрегиональные и глобальные вопросы, в том числе общие вызовы безопасности, включая ситуацию в Афганистане, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие в сферах охраны окружающей среды, водопользования и климата, а также образования, науки и инноваций.

Глава казахстанской делегации обратил внимание участников на важность усиления координации действий сторон с соблюдением взаимных интересов в условиях стремительно меняющейся ситуации в мире и в регионе.

Согласно пресс-релизу, второй экономический форум Центральная Азия — ЕС планируется провести в мае 2023 года в Астане.