МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии выросли на рекордные с весны 2014 года 3,7% в годовом выражении по результатам октября после 3% в сентябре, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Рост потребительских цен в Японии в октябре составил 3,6%

При этом цены за октябрь выросли на 0,6% после роста на 0,3% месяцем ранее.

Базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,6%; аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали показатель на уровне 3,5%. Базовая инфляция стала рекордной с февраля 1982 года.