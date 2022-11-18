БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Спад российской экономики в 2022 году составит 2,8-3%, в следующем году снижение не превысит 1%, сообщил журналистам на полях саммита АТЭС глава делегации РФ, первый вице-премьер Андрей Белоусов. Эксперты предрекли России рекорд по экспорту пшеницы

"В этом году мы достаточно устойчиво выходим где-то в районе минус 3%, минус 2,9%, минус 2,8%, примерно. Следующий год, мы считаем, мы можем уложиться в 1% спад", — сказал он.

Российская экономика в текущем году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями, и изначально российские финансовые власти ожидали "жесткого" сценария развития: например, ЦБ в апреле прогнозировал обвал экономики на 8-10%, а Минэкономразвития — на 7,8%. Однако фактическое снижение экономической активности оказалось ниже изначальных ожиданий чиновников, и власти начали улучшать прогнозы.

Так, по прогнозу Минэкономразвития, ВВП РФ в текущем году снизится на 2,9%, в 2023 году — на 0,8%. В то же время Банк России ждет, что спад российской экономики по итогам года составит 3-3,5%, а в следующем году — 1-4%.