МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, учитывая продление зерновой сделки, акцентировали в телефонном разговоре важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения, сообщила пресс-служба Кремля. Путин и Эрдоган обсудили создание газового хаба в Турции

"С учетом продления на очередные 120 дней срока действия Стамбульских договоренностей от 22 июля сего года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого "пакетного" соглашения", — сказано в сообщении.