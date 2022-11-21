МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Запуск 21 производства в Подмосковье планируется в 2022 году, в 2023-2025 годах будут реализованы ещё 109 проектов импортозамещения в регионе, сообщила пресс-служба губернатора и областного правительства. Российский бизнес профинансирует импортозамещение ПО

"Долгое время у нас на сопровождении было 123 проекта, а сейчас их уже 130. Приятно, что большая часть — не на бумаге, а реализуется в территориях. Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов", — приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

По данным пресс-службы, общий объём инвестиций в 2022 году составит 9,4 миллиарда рублей, а в 2023-2025 годах общая сумма составит около 140 миллиардов рублей. В текущем году появится более 3 тысяч рабочих мест, за следующие несколько лет их количество увеличится примерно в четыре раза.

"До конца ноября в Подмосковье будут реализованы еще три проекта. Компания "АДЛ" в Коломне начнет выпускать трубопроводную арматуру. "Артпласт" в Серпухове запускает производство пищевой пленки с уникальной технологией художественной печати. А в Сергиевом Посаде начнут делать оборудование для добычи нефти и газа", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что на данный момент 14 проектов уже реализованы, в частности в Балашихе авиационная корпорация "Рубин" начала выпускать комплектующие взлетно-посадочных устройств для самолетов, а акционерное общество "Ретиноиды" — лекарственные и косметические средства, фармацевтические субстанции. В декабре также будет реализован ряд проектов, например, компания "Хайдженик" в Видном запускает производство средств гигиены для лежачих больных.

"У нас также есть история с проектами импортозамещения на федеральном уровне. Минпромторг определил 12 приоритетных отраслей, по которым создал перечень продукции критического импорта. Сформировано 162 проекта со всей страны, от Подмосковья мы инициировали включение 20 проектов", — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.