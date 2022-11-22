МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Данные по недельным темпам роста цен в России за первую половину ноября показывают, что текущее инфляционное давление в России остается пониженным, заявил журналистам в кулуарах форума Финансового университета заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Минэкономики Испании дало прогноз по инфляции до конца года

"Оперативные данные по недельным темпам роста цен за первую половину ноября продолжают показывать, что текущее инфляционное давление остается пониженным, но мы будем очень внимательно смотреть за тем, что будет происходить на предстоящей неделе. И как всегда подчеркиваем, безусловно, что данные по инфляционным ожиданиям тоже будут значимым фактором при принятии решения в декабре", — отметил он.

На вопрос о вероятности того, что ЦБ возобновит в декабре снижение ключевой ставки он ответил: "Решение по ставке будут приниматься, исходя из поступающей информации".

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, в сентябре — на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.

В октябре регулятор ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки, оставив ее без изменений — на уровне 7,5% годовых.