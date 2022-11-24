МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Новый международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья, сообщили в министерстве экономического развития и внешних связей региона. Мишустин расширил поддержку крупных инвестпроектов в приоритетных областях

"Включение проекта в перечень гарантирует инвестору необходимый комплекс мер поддержки. Новый международный терминал аэропорта Благовещенск начнет работать в апреле 2025 года", — сказал губернатор Василий Орлов на заседании инвестиционного комитета.

Он назвал строительство терминала одним из самых масштабных проектов государственно-частного партнерства в Амурской области. По его словам, общий объем инвестиций превышает 7 миллиардов рублей, пропускная способность терминала составит от 600 пассажиров в час.

Орлов поручил оперативно подать заявку на включение проекта в реестр резидентов территории опережающего развития "Приамурская" и проработать возможность получения федеральных мер поддержки по линии Минвостокразвития и региональной субсидии на компенсацию затрат.

Инвестором проекта выступает компания "АБС Благовещенск", которая является совместным предприятием двух аэропортовых холдингов России — УК "Аэропорты регионов" и ООО "Новапорт холдинг".

Заместитель гендиректора "Аэропортов регионов" Сергей Краснов сообщил губернатору, что завершена разработка проектной документации, до конца года она пройдет экспертизу. В первом квартале 2023 года инвестор планирует выбрать подрядчика, после чего начнется активная фаза строительства, сообщили в министерстве.

В рамках проекта планируется построить здание аэровокзального комплекса площадью более 25 тысяч квадратных метров с четырьмя телескопическими трапами и залом повышенной комфортности, модернизировать действующий комплекс, возвести новый грузовой комплекс мощностью 6 тысяч тонн грузов в год, а также реконструировать привокзальную площадь с оборудованием парковки на 600 мест.