МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" (ННЭ, экспорт любых видов товара, не относящихся к топливно-энергетическому комплексу) на законодательном уровне упростит межведомственное взаимодействие и облегчит жизнь экспортеров, заявила глава Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Эксперты выяснили, сколько россиянам придется платить за ипотеку без льгот

Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" на законодательном уровне. Документ должен создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к ННЭ.

"Учитывая, что скорость принятия решений в сложившихся условиях приобрела очень важное значение, а также что актуальность расширения экспортных поставок по-прежнему остается одним из приоритетов российской экономики и целью нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", закрепление понятия "несырьевой неэнергетический экспорт" в правовом поле поможет ускорить разработку новых механизмов и упростить межведомственное взаимодействие", — сказала Никишина.

Как следствие, закрепление понятия поможет "сделать взаимодействие государства и экспортеров проще", добавила глава РЭЦ.

"Исторически сложилось так, что понятие "несырьевой неэнергетический экспорт" не было закреплено законом. Поэтому при принятии решений в том числе о применении мер господдержки это могло увеличивать сроки рассмотрения заявок от экспортеров, а также затруднять разработку новых механизмов государственной помощи", — добавили в РЭЦ.