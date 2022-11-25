МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, согласно второй оценке, в третьем квартале 2022 года поднялся на 1,1% в годовом выражении, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Расходы Германии на импорт газа выросли за девять месяцев

Соответствующие данные будут опубликованы в релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis) в пятницу, 25 ноября, в 10.00 мск. Прогноз совпадает с первоначальной оценкой.

В 10.00 мск исследовательская компания GfK опубликует данные по доверию потребителей к экономике Германии. Аналитики, опрошенные DailyFX, считают, что индекс доверия потребителей к экономике Германии по состоянию на декабрь вырос до минус 39,6 пункта с минус 41,9 пункта месяцем ранее.