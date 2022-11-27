РИМ, 27 ноя — ПРАЙМ. Разразившийся энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявил в интервью газете деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore один из крупнейших предпринимателей страны, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера. Кризис в российской экономике продлится еще полтора года, считает эксперт

"Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", — пояснил он.

По мнению бизнесмена, первостепенной проблемой являются счета за энергию, из-за них европейские компании теряют конкурентоспособность.

"Это уже чрезвычайная ситуация, это вопрос нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было создано в Европе за последние десятилетия", — подчеркнул он. Названы три страны, к которым подкрался валютный кризис

Тронкетти Провера считает нынешний кризис "ассиметричным", так как он серьезно не затронул США и Азию. Бизнесмен призвал Европу защищать собственные экономические интересы в конкуренции с другими глобальными игроками.

"Естественно, мы должны по-прежнему разделять с нашими историческими союзниками общие западные ценности. Но прагматическим образом. Нет ничего неприличного в том, чтобы защищать свои экономические интересы, неприлично не делать этого. Приоритетом является защита интересов. Потому что только эта защита позволяет сохранить преемственность демократии", — заключил предприниматель.