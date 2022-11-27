Глава группы Pirelli Тронкетти Провера: энергокризис ставит под угрозу европейскую демократию
РИМ, 27 ноя — ПРАЙМ. Разразившийся энергетический кризис угрожает европейской демократии, заявил в интервью газете деловых кругов Италии Il Sole 24 Ore один из крупнейших предпринимателей страны, глава группы Pirelli Марко Тронкетти Провера.
"Если Европа потеряет свою экономическую конкурентоспособность, она поставит под угрозу свою модель благосостояния. А история учит, что это зачастую означает подвергнуть угрозе демократию", — пояснил он.
По мнению бизнесмена, первостепенной проблемой являются счета за энергию, из-за них европейские компании теряют конкурентоспособность.
"Это уже чрезвычайная ситуация, это вопрос нескольких недель. Мы теряем контракты. Если не будет немедленной реакции на энергетический кризис, мы выбросим то, что было создано в Европе за последние десятилетия", — подчеркнул он.
Тронкетти Провера считает нынешний кризис "ассиметричным", так как он серьезно не затронул США и Азию. Бизнесмен призвал Европу защищать собственные экономические интересы в конкуренции с другими глобальными игроками.
"Естественно, мы должны по-прежнему разделять с нашими историческими союзниками общие западные ценности. Но прагматическим образом. Нет ничего неприличного в том, чтобы защищать свои экономические интересы, неприлично не делать этого. Приоритетом является защита интересов. Потому что только эта защита позволяет сохранить преемственность демократии", — заключил предприниматель.
https://1prime.ru/state_regulation/20221127/838964454.html