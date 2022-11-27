КАИР, 27 ноя — ПРАЙМ. Правительство Йемена подписало соглашение с Арабским валютным фондом о поддержке комплексной программы экономических и финансовых реформ в этой стране на один миллиард долларов, сообщает йеменское информационное агентство Saba. Хуситы в Йемене выразили готовность покупать у России пшеницу за рубли

"Сегодня Республика Йемен подписала соглашение с Арабским валютным фондом о поддержке комплексной программы экономических, финансовых и денежных реформ для Йемена на общую сумму в один миллиард долларов", — пишет издание.

Программа, рассчитанная на 2022-2025 годы, согласно сообщению агентства, направлена на создание основ экономической и финансовой стабильности в Йемене, а также восстановление государственных институтов и улучшение их управляемости и прозрачности.

С 2014 года Йемен находится в глубоком экономическом и гуманитарном кризисе в результате военных действий, которые идут между захватившими власть на севере шиитскими повстанцами-хуситами и проправительственной армией, которую поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

Ранее Всемирная продовольственная программа сообщила, что в Йемене почти половина населения страны, или 16,2 миллиона человек, страдают от голода. В организации заявляли, что в 2022 году ей потребуется 1,97 миллиарда долларов на оказание помощи голодающим семьям.