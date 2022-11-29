МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим во вторник предварительным официальным данным, в ноябре годовой рост потребительских цен в Испании замедлился до 6,8% с 7,3% в октябре. Индекс делового климата IFO в Германии увеличился в ноябре

Ноябрьское значение стало минимальным с января. Опрошенные Reuters экономисты ожидали ускорения роста цен до 7,4%.

Годовой темп базовой инфляции, при расчете которого не учитываются волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в ноябре ускорился до 6,3% с 6,2% в октябре.

Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен в ноябре по сравнению с таким же периодом 2021 года вырос на 6,6% после роста на 7,3% в октябре при прогнозе +7,5%.