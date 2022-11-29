2022-11-29T12:43:11+03:00
2022-11-29T12:43:11+03:00
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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221129/838986210.html
Предварительный индекс потребительских цен в Испании упал в ноябре
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Согласно вышедшим во вторник предварительным официальным данным, в ноябре годовой рост потребительских цен в Испании замедлился до 6,8% с 7,3% в октябре. Ноябрьское значение стало... ПРАЙМ, 29.11.2022
экономика, новости, испания, индекс потребительских цен, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Согласно вышедшим во вторник предварительным официальным данным, в ноябре годовой рост потребительских цен в Испании замедлился до 6,8% с 7,3% в октябре.
Ноябрьское значение стало минимальным с января. Опрошенные Reuters экономисты ожидали ускорения роста цен до 7,4%.
Годовой темп базовой инфляции, при расчете которого не учитываются волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в ноябре ускорился до 6,3% с 6,2% в октябре.
Гармонизированный по стандартам ЕС индекс потребительских цен в ноябре по сравнению с таким же периодом 2021 года вырос на 6,6% после роста на 7,3% в октябре при прогнозе +7,5%.