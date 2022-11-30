Совфед досрочно освободил Кудрина с поста главы Счетной палаты
Совфед одобрил постановление о досрочном освобождении Кудрина с поста главы Счетной палаты
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации принял решение о досрочном освобождении Алексея Кудрина с поста председателя Счетной палаты.
Сенаторы одобрили соответствующее постановление в ходе пленарного заседания в среду.
Днем ранее в палату поступило представление Владимира Путина об освобождении Кудрина с поста. Действующий председатель ведомства позже сообщил в своем телеграме, что подал заявление об уходе и хочет в будущем заняться поддержкой частных инициатив, играющих важную роль для страны.
Как сообщили в бюджетном комитете СФ, составление списка кандидатов на пост нового председателя СП начнется уже в скором времени. Как ожидается, перечень поступит президенту до нового года.