МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Рождественский ужин в Великобритании в текущем году подорожает более чем на 22 процента на фоне коронавируса, инфляции и ситуации на Украине, свидетельствуют результаты исследования компании Mintec. Инфляция оставила французов без рождественских подарков

Аналитики составили индекс рождественского ужина, который анализирует цены на ингредиенты для основного блюда, йоркширского пудинга и рождественского пудинга. Так, эксперты оценили стоимость мяса (индейку и свинину), овощей (картофель, морковь и пастернак), муки, молока и яиц, миндаля, двух видов изюма и сахара.

"Как указывает индекс рождественских ужинов Mintec за 2022 год, цены на большинство продуктов питания значительно выросли в этом году по сравнению с прошлым, поэтому стоимость будет важным фактором при планировании рождественских блюд британскими потребителями в этом году. Хотя цены на миндаль упали, общий индекс рождественского пудинга немного возрос", — следует из данных аналитиков.

Отмечается, что на фоне увеличения индекса рождественского ужина Mintec на 28,6 процента и ростом индекса цен ингредиентов для йоркширского пудинга на 7,2 процента, традиционный ужин обойдется британцам дороже, чем в прошлом году.