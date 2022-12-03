ВАШИНГТОН, 2 дек – ПРАЙМ. Соединенные Штаты ожидают, что ситуация в экономике России будет "невероятно устойчивой, стабильной и мрачной", заявила журналистам главный экономист госдепа Эмили Бланшард. В США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

"Прогнозы того, что в будущем произойдет (с экономикой РФ), остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными", — сказала она.

По ее мнению, согласно "самым оптимистичным прогнозам", к 2030 году экономика России будет как минимум на 20% меньше, чем если бы Москва не начала специальную военную операцию на Украине.

Бланшард добавила, что в ближайшей перспективе рост экономики будет зависеть от изменений в структуре глобального спроса, в особенности на нефть, а также от усилий Москвы по снижению для экономики негативных последствий в рамках фискальной и монетарной политики.

Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП России в этом году понизится на 2,9%, в 2023 году снижение составит 0,8%, а в 2024-2025 годах ожидается увеличение показателя на 2,6% ежегодно. Банк России ожидает, что понижение ВВП будет на уровне 3-3,5% в 2022 году.

Из-за Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что повлекло увеличение цен на электрическую энергию, топливо и продукты питания в Европе и Соединенных Штатах. Президент Владимир Путин отмечал, что дешевые и надежные энергоресурсы из России были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже отрицательным образом сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ Евросоюза от российских энергоносителей и других ресурсов, подталкивают Европу к деиндустриализации, говорил он. В РФ не раз подчеркивали, что Россия сможет решть все проблемы, которые Запад ей создает.