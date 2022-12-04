МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В долгосрочной перспективе экономика России только выиграет от введенных Западом санкций, заявил в интервью РИА Новости посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг. Российские сети закусочных будут востребованы в Доминикане, считает посол

Он считает, что ограничения оказали позитивное влияние на продукты российского производства, так как ранее Россия не могла импортировать из Европы некоторые товары, научилась делать их сама.

"Так что, если санкции в 2014 году повлияли на качество сыра и колбас российского производства, то санкции, принятые в этом году, улучшат многие другие факторы. И в долгосрочной перспективе российская экономика только выиграет от санкций. Иногда сложности, вызванные санкциями, помогают странам развить собственную экономику", — пояснил Данненберг.

Посол добавил, что автомобили российского производства могут быть востребованными за рубежом.

"Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности", — сказал он.

Данненберг напомнил, что в советские годы "Лада" пользовалась большой популярностью в развивающихся странах.

"Сейчас "Лада" выглядит не хуже японской или немецкой машины. Это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели "Лады" и других брендов, они могут стать такими же популярными, как иностранные марки", — выразил уверенность посол.

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