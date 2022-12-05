МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Власти могут разработать меры, которые "сделают нахождение за границей менее комфортным" для россиян, уехавших из страны с начала частичной мобилизации, заявил в интервью "Ведомостям" глава комитета по государственному строительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. Банки предоставили военным и их семьям более 100 тысяч кредитных каникул

"Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, – пояснил он. – Можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там, а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем", — отметил сенатор.

Он допустил соответствующее изменение законодательства, при этом не уточнив, какие именно нормативные акты нужно корректировать.

Клишас напомнил, что препятствовать возвращению граждан в Россию невозможно, поскольку это противоречит Конституции. "Я не считаю, что люди, которые покинули страну, совершили преступление: если бы они его совершили, были бы возбуждены соответствующие дела", – подчеркнул он.

"Но нужно ли нам уговаривать их вернуться разными способами? Предлагать за это какие-то дополнительные плюшки? Я считаю, что нет. Почему мы должны тем людям, которые сбежали от мобилизации, доплачивать, чтобы они вернулись?" — задался вопросом сенатор.

По его мнению, поступок, совершенный уехавшими россиянами, "с точки зрения морально-этической" скорее подлежит осуждению, чем нет. "Наверное, можно говорить, что все находятся в разной ситуации, но базово, мне кажется, люди все-таки осуждают такое поведение, когда граждане бегут из страны от мобилизации", – сказал он.

Клишас добавил, что, по его мнению, ограничения для работы из-за рубежа стоит ввести для сотрудников "чувствительных сфер" экономики. В качестве примеров он назвал транспортную безопасность и госсектор.