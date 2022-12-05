МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре сократился до 53,1% с октябрьских 54,4%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.

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Соответствующие данные американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует в понедельник, 5 декабря, в 18.00 мск. Если показатель совпадет с оценкой аналитиков, то он останется — как и месяцем ранее — на минимальных с мая 2020 года значениях.

В 12.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в ноябре вырос до 47,8 пункта с 47,3 пункта в октябре, как и показала предварительная оценка.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в еврозоне в октябре. Согласно прогнозу экспертов, в месячном выражении показатель снизился на 1,7% после роста на 0,4%, а в годовом – на 2,6% после сокращения на 0,6%.